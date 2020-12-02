CANLI | Manchester United - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın en önemli maçlarından birisi H Grubu'nda oynanıyor. Temsilcimiz Başakşehir'in bulunduğu H Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Manchester United, takipçisi PSG ile karşı karşıya. İki takım arasında oynanan ilk maçı United, deplasmanda 2-1 önde tamamlamıştı. İngiliz devi, yıldızlar topluluğu rakibini evinde de avlayıp liderliğini perçinlemek istiyor. PSG ise rövanşı alıp, güçlü rakibiyle puanları eşitlemenin hesaplarını yapıyor.

GOL | Dakika 6'da PSG etkili geldi. Neymar, Mbappe ile verkaç yaptıktan sonra top Mbappe'nin önünde kaldı. Ceza sahası dışından Fransız yıldız şutunu attı. Manchester savunmasından seken top Neymar'ın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu gelişine şutunu çıkardı ve deplasmanda PSG'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

GOL | Manchester United, 32. dakikada Marcus Rashford'ın attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. Martial topla birlikte rakiplerini çalımlarayak ceza sahası yayına gelmeden şutunu attı ancak kaleci topu çıkardı. Dönen topu Bissaka aldı. Yerden ceza sahası dışındaki Rashford'a pasını attı. İngiliz futbolcu gelişine şutunu attı, PSG savunmasında Diallo'ya çarpan top kaleciyi de şaşırtarak filelerle buluştu.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

ÖNCE DİREK SONRA SAVUNMA

57. dakikada Manchester United gole çok yaklaştı. Kontratağa çıkar Kırmızı Şeytanlar'da Martial orta sahada 2 kişi yakalanan savunmanın arkasına Cavani'ye pasını gönderdi. Cavani, ceza sahasıan girmeden topun dibine girerek aşırma bir vuruş gerçekleştirdi. Top direkten geri geldi. Dönen topu Fernandes penaltı noktası üzerinde müsait pozisyonda olan Martial'e verdi. Martial şutunu attı, top savunmadan sekip yeniden Cavani'nin önünde kaldı ancak Cavani topu istediği gibi kontrol edemedi.

PARİS BASKIYI ARTIRDI

64. dakikada PSG, Manchester United kalesine tehlikeli geldi. Ceza sahası önünden Neymar, ceza sahasının solundan koşu yapan Florenzi'ye yüksek bir pas gönderdi. Florenzi gelişine arka direğe ortaya gönderdi. Müsait pozisyonda olan Marquinhos kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarpıp auta çıktı.

68. dakikada PSG yine gol pozisyonunu değerlendiremedi. Neymar ceza sahası yayının üstünde şut çekmek üzereyken soldan bindirme yapan Bakker'e pasını gönderdi. Bakker gelişine şutu gönderdi, kaleci De Gea son onda topu kornere çeldi.

PSG GERİ DÖNDÜ

GOL | 69. dakikada PSG, Marquinhos'un attığı golle bir kez daha öne geçti. Sağ taraftan Neymar'ın kullanıldığı kornerde top ceza sahası dışına çıktı. Gerilerden Ander Herrera şutu çekti. Ceza sahasında yaşanan karambolde Diallo topa dokundu. Marquinhos topu önünde buldu, şutunu attı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

MANU GOLDEN SONRA KIZARDI

70. dakikada Fred rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Manchester United - PSG maçı ilk 11'leri belli oldu!

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, McTominay, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani

PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Paredes, Danilo Pereira, Verratti, Mbappe, Kean, Neymar

Ev sahibi Unİted'da sakatlığı süren Luke Shaw ve kırmızı kart cezalısı Tuanzebe, PSG karşısında forma giyemeyecekler. PSG'de ise eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Fransız ekibinde Bernat, Draxler, Kehrer, Icardi ve Sarabia, zorlu deplasmanı kaçıracak isimler.