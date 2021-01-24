CANLI | Manchester United - Liverpool maçı hangi kanalda?

FA Cup 4. Tur maçında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. İki takım son olarak 17 Ocak'ta karşı karşıya gelmiş ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Manchester United, Premier Lig'de 40 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Liverpool ise 34 puanla 4. sırada. Ligin ardından gözünü kupaya çeviren iki dev de sahadan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sahadan galip ayrılan takım, çeyrek finalde West Ham United'ın rakibi olacak.

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Manchester United - Liverpool maçı hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Manchester United - Liverpool maçı TSİ 20.00'de başladı. Tivibu Spor 3 ekranlarından yayınlanan maçın canlı skor takibi haberimizde.

Manchester United - Liverpool ilk 11'ler:

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Pogba, Greenwood, van de Beek, Rashford, Cavani

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, R Williams, Fabinho, Robertson, Milner, Thiago, Wijnaldum, Salah, Firmino, Jones