UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turundaki en zorlu eşleşmelerden olan Manchester City - Real Madrid mücadelesinin rövanşı bu gece oynanıyor. Pandemi süreci nedeniyle aylarca ara verilen Şampiyonlar Ligi'nde zorlu 90 dakika son 8'e kalan tarafı da belirleyecek. İlk maçta 2-1'lik skorla kazanan City avantajlı taraf. Guardiola ve öğrencilerinin ilk maçtaki 2-1'lik skor avantajıyla sahaya çıktığı mücadele TSİ 22.00'de başladı. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Manchester City - Real Madrid ilk 11'ler:

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ikinci ayak maçlarından 4'ü kalırken çeyrek finaller adına büyük bir rekabet yaşanacak.

7 Ağustos Cuma

22:00 Juventus - Lyon (beIN SPORTS 2)

İlk maç sonucu: Lyon 1-0 Juventus

22:00 Manchester City - Real Madrid (beIN SPORTS 1)

İlk maç sonucu: Real Madrid 1-2 Manchester City

8 Ağustos Cumartesi

22:00 Barcelona - Napoli (beIN SPORTS 1)

İlk maç sonucu: Napoli 1-1 Barcelona

22:00 Bayern Münih - Chelsea (beIN SPORTS 2)

İlk maç sonucu: Chelsea 0-3 Bayern Münih



