CANLI | Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın | City - Real canlı izle

Futbolun yıldızlarının meydan okuma yeri Şampiyonlar Ligi, kaldığı yerden bu akşam yeniden başladı. Avrupa'nın iki devi Manchester City ile Real Madrid rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Son 16 turunun rövanşında karşı karşıya gelen iki ekipten tur için avantajlı olan taraf Manchester City. İlk maçı 2-1 kazanan Guardiola ve öğrencileri, İngiltere'de avantajını koruyup son 8'e kalmayı planlıyor. Real Madrid ise deplasmanda güçlü rakibini avlamanın peşinde. Manchester City'nin 9. dakikada Sterling'in attığı gole Real Madrid 28. dakikada Benzema ile yanıt verdi. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

07 Ağustos 2020, Cuma 21:21 Son Güncelleme:
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CANLI | Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın | City - Real canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turundaki en zorlu eşleşmelerden olan Manchester City - Real Madrid mücadelesinin rövanşı bu gece oynanıyor. Pandemi süreci nedeniyle aylarca ara verilen Şampiyonlar Ligi'nde zorlu 90 dakika son 8'e kalan tarafı da belirleyecek. İlk maçta 2-1'lik skorla kazanan City avantajlı taraf. Guardiola ve öğrencilerinin ilk maçtaki 2-1'lik skor avantajıyla sahaya çıktığı mücadele TSİ 22.00'de başladı. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Manchester City - Real Madrid ilk 11'ler:

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ikinci ayak maçlarından 4'ü kalırken çeyrek finaller adına büyük bir rekabet yaşanacak.

7 Ağustos Cuma

22:00 Juventus - Lyon (beIN SPORTS 2)

İlk maç sonucu: Lyon 1-0 Juventus

22:00 Manchester City - Real Madrid (beIN SPORTS 1)

İlk maç sonucu: Real Madrid 1-2 Manchester City

8 Ağustos Cumartesi

22:00 Barcelona - Napoli (beIN SPORTS 1)

İlk maç sonucu: Napoli 1-1 Barcelona

22:00 Bayern Münih - Chelsea (beIN SPORTS 2)

İlk maç sonucu: Chelsea 0-3 Bayern Münih


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