(CANLI) Manchester City - Lyon

Salgın sebebiyle Portekiz’in ev sahipliğinde 8’li Final olarak gerçekleşen Şampiyonlar Ligi’nde son çeyrek final mücadelesi Lyon ve Manchester City arasında oynanıyor. Kazanan takım, 18- 19 Ağustos tarihlerindeki yarı finallere kalacak ve Barcelona'yı hezimete uğratarak sahadan 8-2 galip ayrılan Bayern Münih'in rakibi olacak. Devler Ligi’nin sahibini belirleyecek final mücadelesi ise 23 Ağustos’ta gerçekleşecek.

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Maç başladı...

10' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Memphis Depay ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13' Fernando Marcal, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ederson kurtarıyor.

24' Maxwel Cornet Lyon'u öne geçiren golü attı.

31' Manchester City takımından Joao Cancelo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

45'Manchester City takımından Raheem Sterling şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

47' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Memphis Depay ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

İki takımın maç kadroları:

Manchester City:

Ederson - Aymeric Laporte - Joao Cancelo - Kyle Walker - Eric Garcia - Rodri - İlkay Gündoğan - Fernandinho - Kevin De Bruyne - Gabriel Jesus - Raheem Sterling

Yedekler:

Claudio Bravo - Benjamin Mendy - John Stones - Oleksandr Zinchenko - Nicolas Otamendi - Riyad Mahrez - Cole Palmer - Tommy Doyle - Adrian Bernabe - Phil Foden - Bernardo Silva - David Silva

Olympique Lyon:

Anthony Lopes - Fernando Marcal - Jason Denayer - Marcelo Guedes - Bruno Guimaraes - Houssem Aouar - Maxence Caqueret - Leo Dubois - Maxwel Cornet - Karl Toko Ekambi - Memphis Depay

Yedekler:

Ciprian Tatarusanu - Kenny Tete - Joachim Andersen - Melvin Bard - Mapou Yanga-Mbiwa - Rafael Da Silva - Thiago Mendes - Jean Lucas - Jeff Reine-Adelaide - Bertrand Traore - Moussa Dembele



