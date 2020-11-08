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CANLI | Manchester City - Liverpool CANLI TAKİP

Premier Lig'de şampiyonluğun iki büyük adayı Manchester City ile Liverpool, 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. S Sport'tan naklen yayınlanan 90 dakikanın skor takibi haberimizde.

08 Kasım 2020, Pazar 19:47 Son Güncelleme:
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CANLI | Manchester City - Liverpool CANLI TAKİP

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun iki büyük adayı Manchester City ile Liverpool, 8. haftada karşı karşıya geliyor. 6 maçta tam 3 kez takılan ve 11 puan toplayan Pep Guardiola'nın ekibi, 5 puan gerisinde yer aldığı Jurgen Kloop'un öğrencileri ile aradaki puan farkını kapatmak için sahaya çıktı. Kırmızılılar ise City'yi devirerek, rakibine büyük bir darbe vurmayı hedefliyor. City'de Mendy, Fernandinho ve Agüero sakatlıkları sebebiyle dev maçı kaçırıyor. Liverpool'da ise Van Djik, Chamberlain, Fabinho ve Thiago sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda?

Etihad Stadı'nda saat 19:30'da başlayan mücadele S Sport'tan naklen yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde.

Manchester City - Liverpool ilk 11'ler:

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, İlkay; Ferran, De Bruyne, Sterling; Jesus

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Firmino, Salah, Jota, Mane

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