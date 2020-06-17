(CANLI) Manchester City - Arsenal

Premier Lig koronavirüs arasının ardından ilk kez bu akşam Aston Villa - Sheffield United maçıyla başladı. Gecenin önemli maçı ise Manchester City ve Arsenal arasında oynanıyor.

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7' Arsenal takımında oyuncu değişikliği; Granit Xhaka oyundan çıkarken Dani Ceballos oyuna giren isim.

13' Ceza sahası içinde topla buluşan Edward Nketiah, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

İlk 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Eric Garcia, Laporte, Mendy, İlkay Gündoğan, De Bruyne, David Silva, Mahrez, Sterling, Jesus.

Arsenal: Leno, Bellerin, Mustafi, Mari, Tierney, Xhaka, Guendouzi, Willock, Aubameyang, Nketiah, Saka.







