(CANLI) Liverpool-Everton maçı hangi kanalda?

Premier Lig'in 25. haftası Merseyside derbisine sahne olacak. Liverpool ile Everton galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Everton ile oynadığı son 23 resmi maçı kaybetmeyen Liverpool, kulüp tarihinde herhangi bir rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek istiyor. Liverpool'u Premier Lig'de 20 maçtır yenemeyen Everton, lig tarihinde herhangi bir takıma karşı en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Milli futbolcumuz Ozan Kabak, sahaya ilk 11'de çıktı.

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Liverpool-Everton maçı hangi kanalda?

Anfield Road'da oynanan karşılaşmayı Chris Kavanagh yönetiyor. TSİ 20.30'da başlayan ve S Sport'tan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Liverpool-Everton ilk 11'ler:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Thiago, Jones, Salah, Mane, Firmino

Everton: Pickford, Coleman, Godfrey, Holgate, Keane, Digne, Doucoure, Gomes, Davies, Rodriguez, Richarlison



