CANLI | Lille - Milan
UEFA Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu karşı karşıya! H Grubu mücadelesinde Fransız temsilcisi Lille, 3 hafta önce San Siro'da 3-0 yendiği Milan'ı ağırlıyor. Grupta Lille lider, Milan ise ikinci sırada bulunuyor. Lille-Milan mücadelesinin canlı anlatımı ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu mücadelesinde Lille, Milan'ı ağırlıyor. Grupta 7 puanı bulunan Lille, Milan'ın 1 puan önünde lider konumda... Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.55'te başladı. Fransız temsilcisinde Milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı ilk 11'de sahaya çıkarken Burak Yılmaz ise kulübede forma bekliyor. Hatırlanacağı üzere Yusuf Yazıcı, San Siro'daki maçta hat-trick yaparak Avrupa'da haftaya damga vurmuştu.
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