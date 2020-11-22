CANLI | Lille - Lorient

Lille, Ligue 1'in 11.hafta maçında Lorient'i konuk ediyor. Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta genç yıldız, 31. ve 51. dakikalarda takımını 2-0 öne geçirdi. Yusuf böylece bu sezon resmi maçlarda 9.golünü attı. Lille adına diğer golü ise Luiz Araujo kaydetti

Lille takımının maç kadrosunda Burak Yılmaz ve Zeki Çelik yer almadı. Burak Yılmaz son oynanan Macaristan maçı öncesi de kadroda yer almamış teknik direktörü Şenol Güneş, hastalığı nedeniyle yıldız oyuncuya yer vermediklerini söylemişti

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