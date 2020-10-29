(CANLI) Lille - Celtic

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını terlettiği Lille, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında İskoçya'dan Celtic'i konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, sezon boyunca Avrupa Ligi heyecanı Misli.com'da! Grubun ilk maçında, Çekya'da farklı kazanan Lille'de önemli bir eksik yok. O maçta, ligdeki maçların aksine Zeki Çelik ve Burak Yılmaz yedekte beklemiş, ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Yazıcı hat-trick yaparak gecenin yıldızı olmuştu. Lille TD Christophe Galtier, sıkışık fikstür nedeniyle Sparta Prag maçında rotasyon yapmıştı.

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İki takımın ilk 11'leri:

Lille:

Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric, Ikone, Soumare, Andre, Bamba, Yusuf Yazıcı, David.

Celtic:

Scott Bain - Shane Duffy - Scott Brown - Ryan Christie - Olivier Ntcham - Mohamed Elyounoussi - Jeremie Frimpong - Kristoffer Ajer - Callum McGregor - Diego Laxalt - Albian Ajeti