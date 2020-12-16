CANLI | Leicester City - Everton

Premier Lig'in 13.haftasında 24 puanla üçüncü sırada yer alan Leicester City ile 20 puanlı Everton karşılaşıyor. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı maçta ev sahibi takım galip gelip Liverpool-Tottenham sonucuna göre zirvede yer alma peşinde. Cenk Tosun'un yedek kulübesinde başlayacağı maçta ise Ancelotti yönetimindeki Everton iyi sonuçla dönmenin ve zirve takibini devam ettirmenin peşinde...





İşte ilk 11'ler

Leicester City: Schmeichel, Fofana, Fuchs, Justin, Mendy, Ndidi, Tielemans, Maddison, Barnes, Cengiz Ünder, Vardy

Everton: Olsen, Holgate, Mina, Keane, Godfrey, Allan, Doucoure, Sigurdsson, Iwobi, Richarlison, Calvert-Lewin







