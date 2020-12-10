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CANLI | Leicester City - AEK

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı maçta Leicester City evinde AEK Atina ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi G Grubu son hafta maçına 10 puanla lider olarak giren Premier Lig ekibi, zorlu maçta avantajını koruma amacında. Cengiz Ünder golle başladı

10 Aralık 2020, Perşembe 23:01 Son Güncelleme:
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CANLI | Leicester City - AEK

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı maçta Leicester City evinde AEK Atina ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi G Grubu son hafta maçına 10 puanla lider olarak giren Premier Lig ekibi, zorlu maçta avantajını koruma amacında.

AEK Atina ise gruptan çıkma umuduna sahip değil ancak üçüncü olarak bitirip Avrupa Kupalarına veda etme peşinde


İlk 11'ler belli oldu!

Leicester City: Ward, Fofana, Evans, Thomas, Justin, Ndidi, Tielemans, Praet, Barnes, Cengiz Ünder, Iheanacho

AEK: Tsintotas, Svarnas, Hnid, Nedelcearu, Mitaj, Vasilantonopoulos, Mantalos, Krsticic, Simoes, Garcia, Ansarifard


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