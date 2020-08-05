(CANLI) Kopenhag - Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında FC Kopenhag'a konuk oluyor. Medipol Başakşehir, bu karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarındaki 30. maçına çıkıyor. Turuncu-Lacivertli ekip daha önce oynadığı 29 maçın 8'ini kazanırken, 13'ünde mağlup oldu, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 32 tur maçlarında Sporting Lizbon'u eleyerek adını bir üst tura yazdırmıştı. FC Copenhagen ise UEFA Avrupa Ligi son 32 tur maçlarında Celtic'i eleyerek bir üst tura çıkmayı başarmıştı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'de Robinho ve sakatlığı bulunan Azubuike Okechukwu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Maç başladı...

4' Kopenhag Jonas Wind'in golü ile maçta öne geçiyor. Rasmus Falk'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Guillermo Varela bekletmeden ceza alanına ortasını yapıyor. Pozisyonu iyi takip eden Jonas Wind'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un sağından ağlarla buluşuyor.

İki takımın maç kadroları:

Kopenhag:

Karl-Johan Johnsson - Guillermo Varela - Victor Nelsson - Nicolai Boilesen - Andreas Bjelland - Robert Mudrazija - Pep Mas Biel - Zeca - Mikkel Kaufmann - Jonas Wind - Rasmus Falk

Yedekler:

Sten Grytebust - Pierre Bengtsson - Bryan Oviedo - Karlo Bartolec - Sotiris Papagiannopoulos -Mohammed Daramy -Jens Stage

Başakşehir:

Mert Günok - Martin Skrtel - Junior Caiçara - Alexandu Epureanu - Gael Clichy - Demba Ba - Edin Visca - Mahmut Tekdemir - İrfan Can Kahveci - Mehmet Topal - Enzo Crivelli

Yedekler:

Ahmet Said Kıvanç - Volkan Babacan - Uğur Uçar - Emre Kaplan - Aziz Behich - Carlos Ponck - Danijel Aleksic - Eljero Elia - Berkay Özcan - Gökhan İnler - Fredrik Gulbrandsen