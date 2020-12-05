CANLI | Konyaspor - Erzurumspor

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son haftalarda çıkışa geçen ancak 10. haftada Alanyaspor 'a deplasmanda kaybeden Konyaspor ise sahasında oynadığı maçta Erzurumspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

MAÇ BAŞLADI

12. dakikada Erzurumspor'da Murat Uçar kırmızı kart gördü.

14. dakikada Konyaspor, Uğur Demirok'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.





Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Uğur, Guilherme, Amir, Jevtovic, Hurtado, Milosevic, Erdon Daci

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Hasan, Kaan, Obertan, Boumal, Sissoko, R. Muhammed, Novikovas, Gomes

Konyaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...