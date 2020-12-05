CANLI | Konyaspor - Erzurumspor
Süper Lig'in 11. hafta maçında Konyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal yönetiminde iyi bir sezon geçiren Konyaspor sahasında Erzurumspor'u yenmenin hesaplarını yapıyor. Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk maçına çıkan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. 12. dakikada Erzurumspor'da Murat Uçar kırmızı kart gördü. 14. dakikada Konyaspor, Uğur Demirok'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son haftalarda çıkışa geçen ancak 10. haftada Alanyaspor 'a deplasmanda kaybeden Konyaspor ise sahasında oynadığı maçta Erzurumspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.
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MAÇ BAŞLADI
12. dakikada Erzurumspor'da Murat Uçar kırmızı kart gördü.
14. dakikada Konyaspor, Uğur Demirok'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Uğur, Guilherme, Amir, Jevtovic, Hurtado, Milosevic, Erdon Daci
BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Hasan, Kaan, Obertan, Boumal, Sissoko, R. Muhammed, Novikovas, Gomes
Konyaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...