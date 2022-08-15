CANLI | Konyaspor - Başakşehir

Süper Lig 'de ikinci hafta maçında Konyaspor 'la Başakşehir 3 puan mücadelesi veriyor. Sezona Ankaragücü beraberliği ile başlayan Konyaspor Başakşehir'i yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil kaybetmeyen Başakşehir ise deplasmanda oynayacağı Konyaspor'u mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

5. dakika | Konyaspor Zymer Bytyqi ile gole çok yaklaştı. Bytyqi sol kanatta buluştuğu topla içeri kat edip vuruşunu yaptı. Top dışara çıktı.

Konyaspor - Başakşehir 11'ler...

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Leo Duarte, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Aleksic, Mounir, Szysz

Konyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.15'te başladı. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ilk haftayı averajla lider tamamlamıştı. Konyaspor ise ilk hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalmıştı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Nacer Chadli ve takımla çalışmalarını sürdüren Mesut Özil de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde maç kadrosunda yer alabilir.