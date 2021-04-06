CANLI | Konyaspor - Ankaragücü
Konyaspor ile Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geliyor. Son 2 maçtan çıkaran Konyaspor, çıkışını sürdürmek için sahaya çıkacak. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü ise evine 3 puanla dönmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki mücadele başladı. Peki, Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor , Ankaragücü'nü konuk ediyor. Alanyaspor ve Erzurumspor galibiyetleriyle moral depolayan Konyaspor, çıkışını Başkent ekibi karşısında sürdürmeye çalışacak. Son 6 maçtan 5 galibiyet, 1 mağlubiyet çıkaran Ankaragücü ise evine 3 puanla dönmek istiyor. Konya ekibi 33 puanla 11. sırada. Başkent temsilcisi ise 32 puanla 17. basamakta.
Konyaspor - Ankaragücü 11'ler
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Jesse, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi
Ankaragücü: Korcan, Kitsou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Endri, Borven, Alper Potuk, Paintsil, Badji
Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan ve saat 16.00’da başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...
Ev sahibinde sakatlıkları devam eden Anicic, Alper ve Eray, zorlu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Friedrich ile kart cezalısı Pazdan, Konya deplasmanında olmayacak.