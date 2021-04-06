CANLI | Konyaspor - Ankaragücü

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor , Ankaragücü'nü konuk ediyor. Alanyaspor ve Erzurumspor galibiyetleriyle moral depolayan Konyaspor, çıkışını Başkent ekibi karşısında sürdürmeye çalışacak. Son 6 maçtan 5 galibiyet, 1 mağlubiyet çıkaran Ankaragücü ise evine 3 puanla dönmek istiyor. Konya ekibi 33 puanla 11. sırada. Başkent temsilcisi ise 32 puanla 17. basamakta.

Konyaspor - Ankaragücü 11'ler

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Jesse, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

Ankaragücü: Korcan, Kitsou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Endri, Borven, Alper Potuk, Paintsil, Badji

Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan ve saat 16.00’da başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

Ev sahibinde sakatlıkları devam eden Anicic, Alper ve Eray, zorlu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Friedrich ile kart cezalısı Pazdan, Konya deplasmanında olmayacak.