CANLI | Konyaspor - Alanyaspor

Konyaspor , Dünya Kupası arasına Kayserispor galibiyetiyle girmiş ve moral depolamıştı. İlhan Palut'lu Yeşil-Beyazlılar, Süper Lig'e dönüşte 15. hafta maçında Francesco Farioli'li Alanyaspor 'u konuk ediyor. 23 puanı bulunan Konya temsilcisi, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor.

Gaziantep'i mağlup etmesinin ardından son 2 maçından 1 puan çıkarabilen 17 puanlı Akdeniz ekibi ise galibiyet hasretine nokta koymayı amaçlıyor.

Konyaspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan Konyaspor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Bahattin Şimşek'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde

Konyaspor-Alanyaspor 11'ler:

Konyaspor: Konyaspor: Sehic, Ahmet, Aild, Calvo, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Pavicic, Bytyqi, Muhammet.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Leroy Fer, Zinedin Ferhat, Efkan, Fatih, Pereira, Oğuz, Ahmed Hassan, Lusamba.