CANLI | Kayserispor - Trabzonspor

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak zirve umutlarını sürdürmek istiyor. Süper Lig’de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen Bordo-Mavililer, deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Samet Aybaba yönetiminde son 3 maçında berabere kalan Kayserispor ise galibiyet arıyor.

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Maç başladı.

4. dakikada Kayserispor, Trabzonspor ceza sahası önünde paslaşırken Paulo Henrique'nin gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde üstten dışarı gitti.

6. dakikada Kayserispor, etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazdan Aziz Behich'in yaptığı ortayı arka direkte Lennon içeri çevirirken Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Kayserispor'da büyük fırsat!

8. dakikada sol kanada atılan topa hareketlenen Pedro Henrique ile Kayserispor, Trabzonspor savunmasını 3'e 3 şekilde yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Henrique, rakibinden sıyrılıp uygun açıda vuruşunu yapsa da düşmesi sonucunda etkili bir vuruş çıkaramadı ve top Uğurcan'da kaldı.

SARI KART | 10. dakikada Kayserispor, yine hızlı bir hücum şansı yakaladı. Lennon'ın sol kanada açtığı topta Pedro Henrique, topu Joao Pereira'dan kurtarıp ceza sahasına girerken yerde kaldı. Kayserispor, etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazanırken Joao Pereira da sarı kart gördü.

12. dakikada etkili olabilecek noktadan Manuel Fernandes'in duran toptaki vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı.

Bir duran top tehlikesi de Trabzonspor'dan

13. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı kornerde çok iyi yükselen Vitor Hugo, etkili bir kafa vuruşu yaparken top az farkla auta gitti.

19. dakikada Trabzonspor, hızlı geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Bilal'in ortasını kaleci Doğan sektirirken Aziz Behich, uzaklaştırarak kornere yolladı.

22. dakikada kanat değiştiren Pedro Henrique'nin sağ kanattan yaptığı orta, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23. dakikada Trabzonspor, bir şans daha yakaladı. Bilal'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Ekuban'ın altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşu Doğan'da kaldı.

24. dakikada bu kez tehlikeyi yaratan taraf, Kayserispor oldu. Sağ kanatta topla buluşan Aaron Lennon, altı pasa sert bir şekilde topu çevirirken kimse dokunamadı.

26. dakikada Aziz Behich, ceza sahası içine girerken sol çaprazdan yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı. Pozisyon öncesi yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırmıştı.

Karşılaşma sırasında skorbordda, 'NO TO RACISM - IRKÇILIĞA HAYIR' mesajı yer aldı.

37. dakikada Kayserispor, paslarla etkili geldi. Ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Manuel Fernandes'in ortası, etkili olmadı ve top Uğurcan'da kaldı.

38. dakikada Kayserispor'da sol kanattan bu kez ortayı yapan İlhan Parlak oldu. Yerden çevirdiği topta altı pas üzerindeki Kvrzic'e Edgar Ie, vuruş izni vermedi.

40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diabate, çok şık bir pas ile Pereira'yı hareketlendirirken Portekizli oyuncunun ortasını savunma engelledi.

44. dakikada Kayserispor, sol kanattan Manuel Fernandes ile bir serbest vuruş kullandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası üzerinde Sapunaru vururken Marlon topu çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir maçın ilk yarısında gol atamadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Trabzonspor'da ikinci yarı öncesi Diabate ve Pereira oyundan çıkan isimler olurlarken Afobe ve Serkan Asan oyuna girdiler.

İkinci yarı başladı.

52. dakikada Kayserispor, savunmadan çıkmaya çalışırken Attamah'ın pasında Serkan Asan araya girdi. Abdülkadir Ömür'e çevirdiği topta Abdülkadir, Ekuban ile duvar pasını yapıp altı pas üzerinden şutunu çekerken top, savunmadan döndü. Ceza sahası dışına açılan topa Baker'ın yaptığı vuruş ise farklı şekilde auta gitti.

53. dakikada Kayserispor'da sağ kanatta topla buluşan Aaron Lennon, rakibinden kurtulup son çizgide ortasını yaparken Edgar Ie, kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı.

56. dakikada bu kez Trabzonspor, kendi sahasından çıkmaya hazırlanırken Pedro Henrique, topu kazandı. Sol kanada açılan topu yakalayan Henrique, ceza sahası dışında Attamah'a pasını verdi. Attamah'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, auta gitti.

SARI KART | 57. dakikada yüksekten gelen topa kontrolsüz biçimde ayakla yükselen Bilal Başacıkoğlu, Miguel Lopes'e müdahalesi sonucunda sarı kart gördü.

58. dakikada Vitor Hugo'nun faulü sonrası Kayserispor, etkili olabilecek noktada ceza sahası dışı sağ çaprazda bir serbest vuruş şansı yakaladı.

59. dakikada serbest vuruşta Manuel Fernandes'in ortası, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

65. dakikada Kayserispor, yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Lennon'ın pasında ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören Manuel Fernandes'in vuruşunu Uğurcan Çakır, kornere çeldi.

SARI KART | 67. dakikada Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, topu ayağından açtıktan sonra yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Kayserispor'da Manuel Fernandes ve İlhan Parlak kenara gelirlerken Hasan Hüseyin Acar ve Muğdat Çelik oyuna girdiler.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Trabzonspor'da da Bilal Başacıkoğlu'nun yerine Yusuf Sarı oyuna giren isim oldu.

70. dakikada Yusuf Sarı'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Caleb Ekuban, çok uzak mesafeden şansını denerken top üstten dışarı gitti.

71. dakikada uzun pas ile sağ kanatta topla buluşan Aaron Lennon, ceza sahası içindeki arkadaşı Pedro Henrique'ye topu bırakırken Henrique'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı.

76. dakikada savunmadan çıkan Edgar Ie, topu Baker'a bıraktı. Baker'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Doğan'da kaldı.

Kayseri'den müthiş fırsat!

78. dakikada savunma arkasına atılan topta Lopes, sağ kanattan yerden ortasını yaparken top, Trabzonspor savunmasından yine kendisine geldi ve yerdeyken yaptığı vuruşu çizgiden Uğurcan Çakır çıkardı.

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Kayserispor - Trabzonspor ilk 11'ler

Kayserispor: Doğan, Miguel Lopes, Kolotvetsios, Sapunaru, Aziz, Attamah, Lennon, Kvrzic, M. Fernandes, Pedro Henrique, İlhan

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Oğzuhan Çapar, Harrison Manzala, Hasan Hüseyin Acar, Muğdat Çelik, Emre Demir, İlhan Depe, Barış Emirhan Doğan, Denis Alibec, Yaw Ackah

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Flavio, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Afobe

Pereira döndü

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Son oynanan Sivasspor maçında forma giyen Serkan Asan'ın yerine cezası biten Pereira forma giyiyor.

Trabzonspor, Kayseri'de 6 sezondur yenilmiyor

Karadeniz ekibi rakibi Kayserispor ile Kayseri'de oynadığı son 6 maçta yenilgi görmedi. 2013-14 sezonunda beri deplasmanda rakibine yenilmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Kayseri'de de Trabzonspor üstün

İki takım arasında Kayseri’de oynanan 23 maçta Trabzonspor’un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer 11 galibiyet alırken ev sahibinin ise 6 galibiyeti bulunuyor. 6 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer attığı 29 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

Abdullah Avcı ve Samet Aybaba 12. kez karşı karşıya

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kariyerlerinde farklı takımların başında Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya geliyorlar. Söz konusu maçlarda Avcı 6 galibiyet elde ederken 4 maçta ise üstün gelen taraf olmadı. Aybaba, 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

Kayserispor ile Trabzonspor 47.randevuda

Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 47.kez 3 puan mücadelesi veriyor. Bugüne kadar oynanan 46 maçta Kayserispor 7 kez, Trabzonspor ise 29 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. İki takım arasında oynanan 46 maçta 135 gol atıldı. Hes Kablo Kayserispor 47 gol attı. Trabzonspor ise 88 gol attı. Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor, Kayseri'de 23 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 6 kez kazanırken Trabzonspor ise 11 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Kayseri'deki 23 maçta 51 gol atıldı. Hes Kablo Kayserispor 22 kez, Trabzonspor ise 29 kez gol sevinci yaşadı.

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan maçlar arasında en dikkat çekici olan 1997/1998 sezonunda Kayseri'de oynanan ve 11 golün atıldığı maçtı. Bu müsabakayı konuk ekip 5-6'lık sonuçla kazanmıştı. O sezon Kayserispor, Süper Lig'e veda etmişti. İki takım arasında 2019/2020 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakada 8 gol atılmış ev sahibi ekip 6-2 kazanan taraf olmuştu. 1994/1995 sezonunda Trabzon'da oynanan maçta da 7 gol atılmıştı ve Bordo Mavililer 5-2 kazanmıştı.



