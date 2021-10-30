CANLI | Kayserispor - Karagümrük

Kayserispor'la Fatih Karagümürük Süper Lig 'de 11. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Kayserispor zorlu maçta Fatih Karagümürük'ü mağlup etmek istiyor. Ligin flaş takımı Karagümrük ise deplasmanda çıkışını sürdürme peşinde.

(CANLI - MAÇ BAŞLADI)

12. dakika | Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile Emre Mor arasında gerginlik yaşandı.

GOOOL | 23. dakikada Emre Mor'un kazandığı topta ceza sahası içinde Bertolacci topu ağlara gönderdi ve Karagümrük 1-0 öne geçti.

34. dakika | Karagümrük ikinci gole çok yaklaştı. Borini içeri çevirdi Pesic ve Emre Mor müsait pozisyonda topa dokunamadı.

41. dakika | Karagümrük bir kez daha gole yaklaştı. Kazanılan frikikte Borini harika vurdu. Lung gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi...

46. dakika | Olivier Kemen önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Olivier Kemen tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

51. dakika | Bu dakikada Yukatel Kayserispor Emrah Başsan'la gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

60. dakika | Fatih Karagümrük'te VAR kararı sonrası Derrick Luckassen kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63. dakika | Emrah Başsan'ın serbest vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Kayserispor, beraberlik golü için yükleniyor.

70. dakika | Ceza sahası içine yapılan ortayı Emrah Başsan çevirdi. Mame Thiam topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

GOOOL - 73. dakikada Onur Bulut'un çevirdiği topta, Mario Gavranovic beraberliği getiren golü attı. Skor 1-1'e geldi.

88. dakika | Kayserispor'da Onur Bulut kırmızı kart gördü. İki takım da 10 kişi.

90. dakika | Biglia harika frikik kullandı. Lung aynı güzellikte kurtardı.

GOOOL | 90+3'te Mame Thiam golü attı. Kayserispor 1-0'dan durumu 2-1 yaptı.

Kaysirspor - Fatih Karagümrük 11'ler...

Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Onur, İbrahim Akdağ, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

Fatih Karagümrük: Viviano, Biglia, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Borini, Luckassen, Pesic, Burak, Zukanovic, Caner Erkin, Bertolacci

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'ta başlayan müsabakayı hakem Burak Şeker yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük'ün 18 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Yukatel Kayserispor ise 11 puana sahip.