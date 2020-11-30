CANLI | Kayserispor - Fatih Karagümrük

Süper Lig 'in 10. haftasında Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Galatasaray 'dan 1 puan koparan Kayserispor, evinde yeni hocası Samet Aybaba ile çıkacağı ilk iç saha maçında gülen taraf olmak istiyor. Sezona harika bir giriş yapmasına rağmen, son haftalarda düşüşe geçen Karagümrük ise zorlu deplasmanda galibiyet peşinde...

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İki takımın ilk 11'leri:

Kayserispor: İsmail, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Behich, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Hasan Hüseyin Acar, Kanga

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Koray, Fatih, Lichaj, Biglia, Ramazan, Ndao, Jimmy Durmaz, Sabo, Sobiech