CANLI | Katar - Senegal maçı (2022 Dünya Kupası A Grubu)

2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar ilk maçında Ekvador'a Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 kaybetmişti. Bu sonuçla Dünya Kupası'nda açılış karşılaşmasını kaybeden ilk takım olarak tarihe geçen Katar ikinci karşılaşmasına bugün çıktı. Ev sahibi, son Afrika şampiyonu Senegal'i konuk ediyor. Afrika temsilcisi de turnuvadaki ilk sınavında Hollanda'ya 2-0'lık skorla boyun eğmişti. Dünya futbolunun en büyük organizasyonuna mağlubiyetle başlayan iki takımın da hedefi galibiyet...





20. dakikada Katar'da Ismaeel Mohammad, sarı kart gördü.

24. dakikada Senegal'de Gueye'nin şık vuruşunda top az farkla auta gitti.

30. dakikada Senegal'de Boulaye Dia, sarı kart gördü.

İlk gol geldi!

41. dakikada Senegal, Boulaye Dia'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

45+1. dakikada Katar'da Homan Ahmed, sarı kart gördü.

İlk yarı Senegal'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Skoru 2-0'a taşıdı!

48. dakikada Senegal, Diedhiou'nun attığı golle farkı 2'ye çıkarttı.

52. dakikada Senegal'de Jakobs, sarı kart gördü.

60. dakikada Katar, Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutunu çekti.

78. dakikada Katar, Muntari'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi.





Katar-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saat 16.00'da başlayan zorlu karşılaşma Al Thumama Stadı'nda oynanıyor. İspanyol Antonio Mateu'nun yönettiği karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Katar-Senegal 11'leri:

Katar: Barsham, Miguel, Hassan, Ahmed, Khoukhi, Mohamed, Alhaydos, Boudiaf, Madibo, Afif, Ali

Senegal: Edouard Mendy, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Sabaly, Nampalys Mendy, Gueye, Diatta, Sarr, Dia, Diedhiou