CANLI - Kasımpaşa - Sivasspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor 'u konuk ediyor. 5 maçtır kazanamayan ev sahibi, 11 puanla son sırada yer alıyor. Lacivert Beyazlılar, zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. 3 maçtır kazanan, geçtiğimiz hafta Galatasaray 'ı 1-0 mağlup ederek moral depolayan Sivasspor ise 22 puanla 10. basamakta. Yiğidolar, İstanbul'da kazanıp serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

17. dakika | Michal Travnik, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

25. dakika | Isaac Cofie önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Isaac Cofie tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

31. dakika | Demir Grup Sivasspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Max Gradel

GOOOL - 43. dakika | Travnik ceza sahası içinde sert vurdu. Camara'ya çarpan top ağlara gidiyor. Kasımpaşa Sivasspor karşısında 1-0 öne geçiyor.

İlk yarı sonucu: Kasımpaşa 1-0 Sivasspor

Kasımpaşa - Sivasspor 11'ler:

Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Jorgensen, Tarkan, Ahmet, Eren, Doğucan, Hadergjonaj

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

Kasımpaşa'da kart cezası bulunan Hajradinovic ve sakatlıkları süren Nabil Dirar ile Loret Sadiku maç kadrosunda olmayacak. Sivasspor'da karşılaşma öncesi Aaron Appindangoye, Sefa Yılmaz, Fredrik Ulvestad, Caner Osmanpaşa ve Jorge Felix'in sakatlığı bulunuyor. Ahmet Oğuz ise kart cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayacan ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...



