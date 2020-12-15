CANLI | Kasımpaşa - Muğlaspor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk ediyor. Süper Lig 'de Denizlispor 'u mağlup ederek moral depolayan Kasımpaşa, Muğlaspor'u da mağlup ekip çıkışını sürdürmek ve turlamak istiyor. Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 7 puanla 16. sırada bulunan ve zor günler geçiren Muğlaspor ise İstanbul'da sürpriz peşinde olacak.

22. dakikada Kasımpaşa, Alan Lima Carius'un attığı golle 1-0 öne geçti.

25. dakikada Kasımpaşa, Hodzic'in attığı golle skoru 2-0 yaptı.

39. dakikada Kasımpaşa, Yasin Dülger'in attığı golle skoru 3-0 yaptı.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa 11'i: Ertuğrul, Doğucan, Brecka, Haddadi, Mehmet, Aytaç, Tarkan, Anıl Koç, Lima Carius, Yasin Dülger, Hodzic.

Muğlaspor 11'i: Nusret, Polat, İlkay, Cantürk, Murat Can, İbrahim, Burak Yılmaz, Ömer Faruk, Nizamettin, Barış Sungur, Erol Aydın.

Kasımpaşa - Muğlaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 13.00'te başladı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

Kasımpaşa 5. tura nasıl geldi?

Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup ederek 5. tura adını yazdırdı.

Muğlaspor 5. tura nasıl geldi?

Muğlaspor ise 2. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla Misli.com 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile TFF 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u saf dışı bırakmıştı. Ege ekibi Samsunspor'u 3-1, Ankaraspor'u ise penaltılarda 4-1'le geçti.