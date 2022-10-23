CANLI | Kasımpaşa - Kayserispor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. 13 puanla 10. sırada bulunan Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. 16 puanla 8. sırada bulunan ve son olarak Galatasaray 'ı mağlup eden Kayserispor ise çıkışını deplasmanda sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

Kasımpaşa - Kayserispor 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tırpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken.

Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolobetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Kemen, Mensah, Cardoso, Thiam.

Kasımpaşa - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başladı. Müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'de çıktığı 10 mücadelede 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, hanesine 13 puan yazdırdı.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, birinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Yukatel Kayserispor ise 16 puan elde etti. Kayseri temsilcisi, geçen hafta sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Fode Koita, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.