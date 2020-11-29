CANLI | Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Süper Lig 'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 9 maçta 12 puan toplayan İstanbul ekibi Kasımpaşa, oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 5 puan toplayabilen Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Alt sıralardan kurtulmak için maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında son dakika golüyle 3 puandan olan Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ev sahibi ekipte hafta içinde 2 hafta önce göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz'un istifasından sonra takımı Fuat Çapa devraldı. Tecrübeli teknik adam Kasımpaşa ile ilk karşılaşmasına Gençlerbirliği karşısında çıkıyor.

Maç başladı.

GOL | 16. dakikada Kasımpaşa'da Hadergjonaj'ın savunma arkasına attığı topta kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 1-0

Pozisyona ilişkin uzun VAR incelemesi sonucu gol kararı verildi. Hadergjonaj'ın pasında Hodzic ofsayt pozisyonunda olsa da Gençlerbirliği savunmasının o pasa kayarak müdahalesi ile gol nizami sayıldı.

GOL | 25. dakikada sağ kanatta topla buluşan Alan, Zargo Toure'yi çok şık bir çalımla geçti ve altı pasa çevirdiği topta Hodzic, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.

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Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı 29 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İşte 11'ler

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Sadiku, Brecka, Hadergjonaj, Varga, Tırpan, Alan Lima, Hajradinovic, Koomson, Hodzic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Zargo, Diego, Polomat, Berat, Piris, Murat, Candeias, Sefa, Sio