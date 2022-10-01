CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep

Kasımpaşa, Süper Lig 'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayıyor. Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup ederek moral depolayan ve 9 puanla 10. sırada yer alan İstanbul ekibi, evinde 3 puanı kapıp 2 maçlık seri yakalamaya çalışacak. 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve 11 puanla 9. basamakta bulunan Gaziantep temsilcisi ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin peşinde olacak.





(CANLI ANLATIM)

Kasımpaşa - Gaizantep FK arasındaki mücadele başladı...

7. dakika | Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic rakip kaleyi yokluyor ancak sonuç çıkmıyor.

12. dakika | Gaziantep Lazar Markovic'le gole yaklaştı. Ancak Markovic'in şutu kaleli bulmuyor.

35. dakika | Kasımpaşa tehlikeli bölgeden fkikik kazandı ancak Valentin Eysseric'in kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı gitti.

Kasımpaşa-Gaziantep FK 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Bruma, Ben Ouanes, Eysseric, Tırpan, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken

Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Tosca, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Sagal, Pekhart

Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Gaziantep FK maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



