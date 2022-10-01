CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep
Kasımpaşa ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi, 2 maçlık seri konuk takım ise kötü gidişata son vermek için sahaya çıkıyor. Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Kasımpaşa, Süper Lig 'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayıyor. Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup ederek moral depolayan ve 9 puanla 10. sırada yer alan İstanbul ekibi, evinde 3 puanı kapıp 2 maçlık seri yakalamaya çalışacak. 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve 11 puanla 9. basamakta bulunan Gaziantep temsilcisi ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin peşinde olacak.
(CANLI ANLATIM)
Kasımpaşa - Gaizantep FK arasındaki mücadele başladı...
7. dakika | Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic rakip kaleyi yokluyor ancak sonuç çıkmıyor.
12. dakika | Gaziantep Lazar Markovic'le gole yaklaştı. Ancak Markovic'in şutu kaleli bulmuyor.
35. dakika | Kasımpaşa tehlikeli bölgeden fkikik kazandı ancak Valentin Eysseric'in kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı gitti.
Kasımpaşa-Gaziantep FK 11'ler:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Bruma, Ben Ouanes, Eysseric, Tırpan, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken
Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Tosca, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Sagal, Pekhart
Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Gaziantep FK maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.