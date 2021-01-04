CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe

Ev sahibi Kasımpaşa 15 hafta sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik sonucu elde ettiği 19 puanla Süper Lig'de 13. sırada yer alıyor. Konuk Fenerbahçe ise 8 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 26 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 6. sırada yer alıyor. İki takımın aralarında yaptıkları son 20 karşılaşmanın 3'ünü Kasımpaşa, 15'ini Fenerbahçe kazanırken, 2 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti.

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8' Pelkas'ın ceza alanı içinde sağ kanattan pasında Mame Thiam'ın şutu üstten farklı derecede auta gitti. Müsait pozisyonda Senegalli kötü vurdu.

THIAM HARİKA VURDU, GOLÜ ATTI

14' Fenerbahçe Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Mert Hakan'ın ortasında Pelkas yükseldi, havalanan topa Thiam harika vurdu ve golü attı. Bu, Süper Lig'de Thiam'ın ilk golü...

PENALTI TARTIŞMASI

17' Sinan Gümüş ceza sahasında yerde kaldı, penaltı bekliyor. Hakem "devam" dedi. VAR ile olan konuşmasının ardından hakem Halis Özkahya bir kez daha 'devam' dedi.

27' Anıl Koç'un ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Altay Bayındır uzak köşeden topu çeldi.

36' Valencia topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada. VAR kontrolü yapıldıktan sonra gol iptali kesinleşti.

PELKAS'TAN GÜZEL PAS, THIAM'DAN GZEL GOL!

45+1' Pelkas'ın müthiş pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Thiam kaleciyle karşı karşıya çok güzel vurdu ve takımını 2-0 öne geçiren golü attı.









Kassımpaşa - Fenerbahçe 11'ler...

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tirpan, Brecka, Hadergjonaj, Sadiku, Doğucan, Anıl, Yusuf, Alan, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam.

Kasımpaşa cephesi

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta bir puan elde edebilen Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, hanesine 19 puan yazdırdı.

Geride kalan süreçte 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, ligde yaptığı 14 maçın 8'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 26 puan elde etti.

Dört futbolcunun sakatlığı bulunuyor

Kasımpaşa'da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.



