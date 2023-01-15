CANLI | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig ’in 19. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Geçen hafta Beşiktaş 'a 2-1 yenilen Kasımpaşa Fatih Karagümrük'ü yenerek ilk yarıyı 3 puanla kapatmak istiyor. Son 3 maçta 7 puan toplayan Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa deplasmanında 3 puana uzanmak istiyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

13. dakika | Fatih Karagümrük Kazım'la gole yaklaştı. Ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Savunma topu uzaklaştırdı.

21. dakika | Shukurov şansını deniyor. Yine savunma girdi araya. Kasımpaşa savunması tehlikeyi önlüyor.

PENALTI: 28. dakikada Shukurov'un elle müahalesi maçın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

GOOOL | Florent Hadergjonaj 29. dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi. Fatih Karagümrük rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

34. dakika | Shukurov ceza sahası içinden çok sert vurdu. Top az farkla dışarı giiyor.

OFSAYT | 41. dakika Haris Hajradinovic topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük 11'ler

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Hadergjonaj, Yasin, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Mortadha, Bahoken

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım, Borini, Levent Mercan, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya





Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Son maçında Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan önderliğinde çıktığı 5 resmi maçta 1 galibiyet alırken, 4 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

17 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, 18 puanla 14. sırada yer alıyor

Ligde son 3 maçta topladığı 7 puanla düşme hattıyla arasındaki farkı açan ve 10. sıraya yükselen Fatih Karagümrük ise geride kalan 17 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle hanesine 20 puan yazdırdı.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ve Hadergjonaj’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Petretta ve Fall forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük’te de Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı ve Efe Tatlı sakat olan isimler. Ayrıca bu sezon ligde kaydettiği 10 golle, kırmızı-siyahlı ekibin en golcü ismi olan Diagne de sarı kart cezalısı.

İl Güvenlik Kurulu kararıyla, karşılaşmada deplasman takımının taraftarları yer almayacak.