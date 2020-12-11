CANLI | Kasımpaşa - Denizlispor
Süper Lig'in 12.hafta maçında Kasımpaşa evinde Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Kasımpaşa bu sezon evinde hiç kaybetmedi ve serisini devam ettirme peşinde. Konuk ekip ise 5 haftadır galip gelemiyor ve kötü gidişatı durdurma için sahada. Kasımpaşa - Denizlispor maçı canlı anlatımı fanatik.com.tr'de
Süper Lig ’de düşme hattındaki Yukatel Denizlispor Kasımpaşa’ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan maçı Ramazan Keleş yönetiyor.
KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇINA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA
İlk 11'ler belli oldu
Kasımpaşa: Ramazan, Feyzi, Tarkan, Brecka, Yusuf, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic, Koita
Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sacko, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega
MAÇ BAŞLADI
SARI KART! 3.dakikada Kasımpaşa takımında Feyzi Yıldırım yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
4.dakikada sağ kanattan Rodallega ortaladı ancak kaleci çıkıp aldı
6.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Sagal kullandı kafayı Bakalorz vurmak istedi ancak rakibine faul yaptı
8.dakikada sağ kanattan korneri Sagal kullandı savunma topu uzaklaştırdı
9.dakiakda sağ kanattan ceza sahasına giren Sacko kaleciyi de geçti ancak şutunu çekemedi ve pozisyonu kaybetti