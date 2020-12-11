CANLI | Kasımpaşa - Denizlispor

Süper Lig ’de düşme hattındaki Yukatel Denizlispor Kasımpaşa’ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan maçı Ramazan Keleş yönetiyor.

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İlk 11'ler belli oldu

Kasımpaşa: Ramazan, Feyzi, Tarkan, Brecka, Yusuf, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic, Koita

Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sacko, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega





MAÇ BAŞLADI

SARI KART! 3.dakikada Kasımpaşa takımında Feyzi Yıldırım yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

4.dakikada sağ kanattan Rodallega ortaladı ancak kaleci çıkıp aldı

6.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Sagal kullandı kafayı Bakalorz vurmak istedi ancak rakibine faul yaptı

8.dakikada sağ kanattan korneri Sagal kullandı savunma topu uzaklaştırdı

9.dakiakda sağ kanattan ceza sahasına giren Sacko kaleciyi de geçti ancak şutunu çekemedi ve pozisyonu kaybetti







