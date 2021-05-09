CANLI | Juventus - Milan maçı
Serie A'nın 35.hafta maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, bir başka milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Milan ile karşılaşıyor. İlk golü atan takım Milan oldu. Milan maçın ikinci yarısında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı
Serie A'nın 35.hafta maçında milli oyuncular Merih Demiral ile Hakan Çalhanoğlu'nun karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi bileti ve en azından ligi ikinci bitirmenin peşindeki Juventus evinde aynı amaçlar için uğraşan Milan ile karşılaşıyor.
Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de sahaya çıkarken Merih Demiral yedek kulübesinde maça başladı.