CANLI | Juventus - Milan maçı

Serie A'nın 35.hafta maçında milli oyuncular Merih Demiral ile Hakan Çalhanoğlu'nun karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi bileti ve en azından ligi ikinci bitirmenin peşindeki Juventus evinde aynı amaçlar için uğraşan Milan ile karşılaşıyor.

SERIE A PUAN DURUMU

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de sahaya çıkarken Merih Demiral yedek kulübesinde maça başladı.

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