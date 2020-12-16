CANLI | Juventus - Atalanta

Serie A'da yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Juventus, 13. hafta maçında Atalanta'yı konuk ediyor. Lider Milan'ın 3, 2. sıradaki Inter'in 1 puan gerisinde bulunan Juventus, evinde fire vermek istemiyor. Siyah Beyazlı ekip, zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak rakiplerinin kayıp yaşamasını beklemenin peşinde. Şampiyonlar Ligi performansını henüz lige yansıtamayan Atalanta ise zorlu deplasmanda puan ya da puanların peşinde olacak.

Çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik alan Juventus'un 23 puanı bulunuyor. Siyah Beyazlı ekip, haftaya averajla Napoli'nin arkasında 4. sırada girdi. 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Atalanta ise 17 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Juventus - Atalanta ilk 11'ler belli oldu!

Juventus: Szczesny, Bonucci, de Ligt, Danilo, Cuadrado, Arthur, McKennie, Chiesa, Bentancur, Ronaldo, Morata

Atalanta: Gollini, Romero, Djimsiti, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, de Roon, Malinovsky, Pessina, Zapata





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Juventus'ta sakatlığı süren Giorgio Chiellini ile milli futbolcumuz Merih Demiral, zorlu maçta forma giyemeyecekler. Atalanta'da ise Mario Pasalic ile Mattia Caldara, 90 dakikayı kaçıracak isimler.

Juventus, Atalanta'yı ağırladığı son 23 Serie A maçında 18 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Atalanta'nın Juventus'u Torino'da yendiği son maç Ekim 1989'daydı ve o maçı Claudio Caniggia'nın golüyle 1-0 kazanmışlardı. Gian Piero Gasperini, Atalanta'nın başına geçtiğinden bu yana Mavi Siyahlı ekibin ligde ikiden fazla karşılaşıp yenemediği tek takımın Juventus olması ise dikkat çeken bir başka istatistik.