CANLI | Japonya - Kosta Rika

İlk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup eden Japonya 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında Koska Rika ile kozlarını paylaşıyor. Japonya ikide iki yaparak gruptan çıkmak istiyor. Kosra Rika ise Japonya karşısında galibiyet arıyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

22. dakika | İki takımda mücadeleye temkinli başlıyor. Oyun sık sık faul atışları nedeniyle duruyor. Bu bölüm golsüz eşiklikle geçiliyor.

25. dakika | İlk maçta İspanya'ya 7-0 yenilen ve bu maçta şut çekemeyen Kosta Rica 25 dakikası geride kalan Japonya maçında da henüz şut şansı bulamadı.

35. dakika | Kosta Rika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk şutu Joel Campbell'dan geldi. Ancak kaleyi bulmuyor.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

45. dakika | Japonya'da Daichi Kamada, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Al Rayyan şehrinde skor değişmedi.

48. dakika | Japonya etkili geliyor. Ceza sahası içine yapılan ortada Asano vuruşu yaptı ancak sonuç çıkmıyor.

57. dakika | Yuki Soma sert vuruş yaptı ancak top dışarıya gitti.

63. dakika | Frikikten gole yaklaştı Japonya. Yuki Soma vuruşu yaptı ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

Japonya - Kosta Rika 11'ler

Japonya: Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda

Kosta Rika: Navas, Watson, Duarte, Calvo, Oviedo, Fuller, Borges, Tejda, Torres, Contreras, Campbell





Japonya - Kosta Rika maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ahmad Bin Ali Stadı'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanıyor. Michael Oliver'in yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.

Gruptaki günün diğer maçında ise İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak

DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

13.00 Japonya - Kosta Rika / TRT 1

16.00 Belçika - Fas / TRT 1

19.00 Hırvatistan - Kanada / TRT 1

22.00 İspanya - Almanya / TRT 1