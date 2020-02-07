(CANLI İZLE) Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı canlı

Ligde 21. haftanın açılış maçında, yeni teknik direktörü Kemal Özdeş ile çıkışa geçmek isteyen BtcTurk Yeni Malatyaspor, son sıralardan kurtulmak isteyen MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ev sahibi takım Kemal Özdeş yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor. Ankaragücü ise alt sıralardan kurtulmak için kazanmak zorunda. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'de başladı. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi haberimizde.

Yeni Malatyaspor bir maç eksilğiyle 10. sırada bulunuyor. 19 maçta 6, galibiyet 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldılar.

Ankaragücü ise 17. sırada yer alıyor. 20 maçta 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 14 puan toplayabildiler.

Yeni Malatyaspor - Ankaragücü ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Chaaleli, Acquah, Karim Hafez, Bifouma, Kjartansson

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Alihan, Kitsiou, Lukasik, Scarione, Lobzhanidze, İlhan, Rodrigues, Orgill