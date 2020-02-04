(CANLI İZLE) Trabzonspor - Erzurumspor maçı canlı

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi yenerek şampiyonluk yolunda ciddi bir adım atan Bordo-Mavililer, Ziraat Türkiye Kupası’nda sahne alıyor. Fırtına, kupada son olarak iki maçta da Beşiktaş’ı 3-2 yenen TFF 1. Lig ekibi B.B Erzurumspor ile kapışıyor.

Önceki turda Denizlispor’u penaltı atışları sonucunda geçmeyi başaran Karadeniz temsilcisi, Erzurum karşısında rahat bir skor almanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda Hüseyin Çimşir kritik karşılaşmada ideal 11’ine yakın bir kadroyu sahaya sürdü. Erzurum ise Beşiktaş karşısında sergilediği futbolu, Trabzonspor karşısında da ortaya koymanın peşinde.

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Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?

Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor - Erzurumspor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad







