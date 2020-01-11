(CANLI İZLE) Tottenham - Liverpool maçı canlı yayın

Premier Lig'in 22. haftasında 58 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool, Tottenham'a konuk oluyor. Namağlup liderlik koltuğunda oturan Jürgen Klopp'lu Liverpool, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Jose Mourinho önderliğindeki Tottenham ise taraftarı önünde güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor. Ev sahibinde Hugo Lloris, Ben Davies, Harry Kane, Moussa Sissoko ve Tanguy Ndombele, konuk ekipte ise Naby Keita, Fabinho ve James Milner, sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemiyorlar.

White Hart Lane'de oynanan mücadele TSİ 20.30'da başladı. Martin Atkinson'ın düdük çaldığı mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Tottenham - Liverpool ilk 11'ler:

Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Tanganga, Alderweireld, Sanchez, Rose, Winks, Eriksen, Dele Alli, Lucas, Son

Liverpool: Allison, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino