UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel- Aviv’i konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 10. karşılaşmasına çıktı. Zorlu mücadelede Rıza Çalımbay’ın ekibinde Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt sakatlıkları sebebiyle takımını yalnız bıraktılar. Kırmızı- Beyazlılar, gruptaki ilk maçında İspanya’nın Villarreal ekibine deplasmanda 5-3 kaybetmekten kurtulamamıştı. Bu anlamda Yiğido, İsrail ekibi karşısında zaferden başka bir şey düşünmüyor.

**MAÇ BAŞLADI**





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Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv ilk 11'ler:

Sivasspor: Samassa, Robin, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Shechter, Biton

Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv maçı hangi kanalda?

Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı TSİ 20.55'te başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara geliyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto'nun yönettiği 90 dakika, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

Yüzde 50 oranında seyirci

Kırmızı-Beyazlılar, Maccabi Tel-Aviv önünde Avrupa kupalarındaki 10. maçını oynuyor. Daha önce 9 maça çıkan kırmızı-Beyazlılar 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bu arada 4 Eylül Stadı’nda gerçekleşecek olan karşılaşmada Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftar alınıdı. Taraftarlar locada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oturdu.