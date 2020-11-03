(CANLI İZLE) Real Madrid - Inter maçı şifresiz canlı yayın

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde üçünçü hafta heyecanı son sürat devam ediyor. Gecenin sonucu en çok merakla beklenen mücadelesi, B Grubu'nda oynanıyor. İlk 2 maçında sadece 1 puanı bulunan sonuncu Real Madrid, 2 puanla üçüncü durumdaki İtalyan ekibi Inter'i, İspanya'da ağırlıyor. İki devin de gruptaki gelecekleri açısından son derece kritik olan kapışma öncesi Real'de Odegaard, Carvajal, Odriozola, Mariona ve Nacho sakat, Eder Militao ise dün koronavirüse yakalandı. Inter'de, Vecino, Sensi, Alexis Sanchez, Skriniar ve Romelu Lukaku forma giyemiyor.

Real Madrid - Inter maçı hangi kanalda?

TSİ 23.00'te başlayan Real Madrid - Inter maçı beIN Sports HD1'den naklen ekranlara geliyor. Clement Turpin﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿'in düdük çaldığı dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Real Madrid - Inter ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Perisic, Lautaro Martinez