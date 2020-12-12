CANLI İZLE | Real Madrid - Atletico Madrid
La Liga'nın 13. haftasında namağlup lider Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'e konuk oluyor. 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Diego Simeone yönetimindeki Atletico, güçlü rakibini de avlayıp yoluna doludizgin devam etmenin hesaplarını yapıyor. Son 4 maçta sadece 1 galibiyet çıkan Zidane'ın Real'i ise derbi zaferiyle zirveye yaklaşmak istiyor. Real Madrid - Atletico Madrid maçının detayları haberimizde...
İspanya La Liga’da dev maç...Real Madrid ile Atletico Madrid, derbide karşılaşıyor. 12. hafta öncesi 1 maçı eksik namağlup Atletico 26 puanla lider, 2 maçı eksik ev sahibi Real Madrid ise 20 puanla dördüncü. Dünyanın sonucunu merakla beklediği maçta iki takımda kazanarak sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
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Real Madrid - Atletico Madrid 11'ler:
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius.
Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Marcos Llorente, Héctor Herrera, Koke, Carrasco; Luis Suárez, Joao Félix.