CANLI İZLE | Real Madrid - Atletico Madrid

İspanya La Liga’da dev maç...Real Madrid ile Atletico Madrid, derbide karşılaşıyor. 12. hafta öncesi 1 maçı eksik namağlup Atletico 26 puanla lider, 2 maçı eksik ev sahibi Real Madrid ise 20 puanla dördüncü. Dünyanın sonucunu merakla beklediği maçta iki takımda kazanarak sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

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Real Madrid - Atletico Madrid 11'ler:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius.

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Marcos Llorente, Héctor Herrera, Koke, Carrasco; Luis Suárez, Joao Félix.















