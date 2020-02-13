(CANLI İZLE) Milan - Juventus maçı şifresiz canlı yayın

Serie A'da liderliği Inter'e kaptıran Juventus ile bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Milan, İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, taraftarı önünde avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor. Ligde ve kupada tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Juventus ise evine Verano mağlubiyetini Milan zaferiyle unutmak istiyor.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, dev maçta sahaya ilk 11'de çıktı. San Siro'da oynanan mücadele TSİ 22.45'te başladı. TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Milan - Juventus ilk 11'ler:

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Bennacer, Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Rebic, Ibrahimovic

Juventus: Buffon, De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Pjanić, Ramsey, Matuidi, Cuadrado, Ronaldo, Dybala

2019'un son maçında, Atalanta deplasmanında 5-0'lık bir yenilgi alan Milan, sonrasında toparlanmış ve üst üste 7 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Zlatan Ibrahimovic'in de takıma katılmasıyla moral/motivasyon olarak da yukarı çıkan kırmızı-siyahlılar, derbide Inter'e karşı 2-0 öne geçmesine karşı 4-2 kaybedince bir anda her şey alt üst oldu.

Geçtiğimiz sezon mart ayının ortasına kadar ligde yenilgi yüzü görmeyen, açık ara Serie A şampiyonu olan Juventus ise, son olarak deplasmanda Verona'ya kaybetti ve 23 maç sonunda şimdiden 3. yenilgisini almış oldu. Deplasmanda oynadıkları son 2 maçı kaybettiler, Sarri'nin takımdaki geleceği de sorgulanmaya başladı. Douglas Costa sakat, Chiellini henüz hazır değil.