(CANLI İZLE) Menemenspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç?

TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Averajla liderlik koltuğunda oturan Adana Demirspor, Menemenspor maçıyla sezona nokta koyuyor. GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor ile 67 puanı bulunan Mavi Şimşekler, ligde çıktığı son 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza attı. Galibiyet serisini de 6 maça çıkaran Samet Aybaba'nın öğrencileri, son 11 maçta 22 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen Adana Demirspor, TFF 1. Lig’in son maçında Menemenspor’u yenerek 26 yıllık özlemini sonlandırmak istiyor. Ligde kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen ve 34 puanla 15. sırada bulunan Menemenspor ise sezonu galibiyetle tamamlamaya çalışacak.

MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI İÇİN TIKLAYIN









⚽ GOL | 7' Adana Demirspor maça çok hızlı başladı. Sinan Kurt'un kullandığı serbest vuruşa yükselen Tayyip, ıska geçti, top Pa Dibba'nın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş golle sonuçlandı ve Adana Demirspor deplasmanda öne geçti. 0-1

⚽ GOL | 11' Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarttı. Sinan Kurt'un pasına hareketlenen Ezeh, ceza sahası içerisinde yerden düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-2

⚽ GOL | 23' Kazanılan penaltıda hata yapmayan ve topu ağlarla buluşturan Sinan Kılıç, farkı 3'e çıkardı.

Menemenspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. beIN SPORTS 2 ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Menemenspor-Adana Demirspor ilk 11'ler:

Menemenspor: Fatih, Emre, Ömer, Abdulkadir, Rıdvan, Cem Çelik, Berkay, Bekir, Tayfun, Aydın Yılmaz, Murat Yılmaz

Adana Demirspor: Muhammed, Süleyman, Tayyip Talha, Rassoul, Kaan, Sinan, Hasan, Gökhan, Yunus, Ezeh, Pa Dibba

En son 2003-2004’te 3 takım aynı puanda girdi

TFF 1. Lig’de play-off sisteminin uygulanmadığı ve ilk 3 takımın doğrudan Süper Lig’e yükseldiği 2003-2004 sezonunda Sakaryaspor, Kayseri Erciyesspor ve Ankaraspor son haftaya 65 puan ve averajla ilk 3 sırada girmişti. Son maçlardan sonra sıralama değişmemiş ve bu takımlar Süper Lig’e yükselmişti.

Kardemir Karabükspor’un şampiyonluğunu daha önce ilan ettiği 2009-2010’da son hafta öncesinde Karabük temsilcisini 61’er puanla izleyen Bucaspor ve Adanaspor’dan Bucaspor sezon bitiminde averajla Süper Lig’e çıkarken, Adanaspor da play-off’ta mücadele etme hakkı kazandı.

2011-2012’de birer puanla farkla son haftaya ilk 3 sırada giren Akhisarspor, Elazığspor ve Çaykur Rizespor ’dan Akhisarspor ile Elazığspor Süper Lig’e çıkarken, Çaykur Rizespor play-off’ta yer aldı.