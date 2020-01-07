CANLI İZLE: Manchester United-Manchester City (Manchester United-Manchester City bein sports 1 canlı yayın)
Manchester United-Manchester City canlı izle... İngiltere Lig Kupası yarı finali dev bir maça sahne oluyor. Manchester United, taraftarı önünde Manchester City maçı ile kozlarını paylaşıyor. Lig Kupası'nı müzesine götürmek isteyen iki takımda da tek hedef galibiyet. Manchester derbisinde rövanş mücadelesi ise 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği, Manchester United-Manchester City maçı bein sports 1'den naklen yayınlanıyor. Konuk ekip City, 17'de Bernardo Silva, 33'te Mahrez ve 39'da Pereira'nın kendi kalesine attığı gollerle 3-0 önde.
Premier Lig’in iki devi Manchester United ve Manchester City İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) yarı final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Dev maçta ev sahibi Manchester United, ilk devre tel tel döküldü. Maça fırtına gibi başlayan City, 17'de Bernardo Silva, 33'te Mahrez ve 39'da Pereira'nın kendi kalesine attığı gollerle 3-0 önde.
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İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
Manchester United-Manchester City maçı hangi kanalda?
Old Trafford'da oynanacak ve hakem Mike Dean'in yönettiği karşılaşma TSİ 23:00'te başladı. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.
Manchester United'da Paul Pogba, Scott McTominay, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo ve Timothy Fosu-Mensah'ın sakatlıkları sürüyor.
Konuk ekip Manchester City'de ise sakatlıkları süren Leroy Sane ve Aymeric Laporte dışında önemli bir eksik bulunmuyor.
Manchester United-Manchester City ilk 11'ler:
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Jones, Lindelöf, Williams, Fred, Andreas, James, Lingard, Rashford, Greenwood
Manchester City: Bravo, Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Sterling