(CANLI İZLE) Lazio - Inter maçı beIN Sports 3 canlı yayın
Serie A'nın 24. haftasında evinde 12 maçtır kaybetmeyen Lazio, deplasmanda 11 maçtır kaybetmeyen Inter'i konuk ediyor. Geride kalan 23 haftada Inter maç eksiğiyle 54 puanla lider Juventus'un arkasında bulunuyor. Lazio ise 53 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de
Serie A'nın 24. haftasında Lazio, Inter'i konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip 90 dakikada kazanan ikinci sıraya yerleşecek. 54 puanlı Inter, lider Juventus'un arkasında yer alıyor. 53 puanlı Lazio ise 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi takımda Samir Handanovic, Sebastiano Esposito ve Stefano Sensi sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Senad Lulic dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
LAZIO - INTER MAÇI CANLI İZLE
Lazio - Inter maçı hangi kanalda?
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 22.45'te başladı. Gianluca Rocchi'nin düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Lazio - Inter ilk 11'ler:
Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo
Inter: Padelli; Godín, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez