(CANLI İZLE) Lazio - Inter maçı beIN Sports 3 canlı yayın

Serie A'nın 24. haftasında Lazio, Inter'i konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip 90 dakikada kazanan ikinci sıraya yerleşecek. 54 puanlı Inter, lider Juventus'un arkasında yer alıyor. 53 puanlı Lazio ise 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi takımda Samir Handanovic, Sebastiano Esposito ve Stefano Sensi sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Senad Lulic dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Lazio - Inter maçı hangi kanalda?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 22.45'te başladı. Gianluca Rocchi'nin düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Lazio - Inter ilk 11'ler:

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo

Inter: Padelli; Godín, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez