(CANLI İZLE) Juventus - Roma maçı TRT Spor canlı yayın
İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Juventus ile Roma kozlarını paylaşıyor. Roma'da milli oyuncularımızdan Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor. TRT Spor'dan yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
İtalya Çeyrek finalinde Juventus ile Roma dev maçta karşı karşıya geliyor. Serie A'da rakibini 2-1 mağlup eden Juventus rakibi karşısında galip gelerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma ise deplasmanda galibiyet arıyor.
Saat 22.45’te başlayan İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus ile Roma karşılaşıyor. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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JUVENTUS - ROMA MAÇI CANLI İZLE
Juventus - Roma ilk 11'ler:
Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Ronaldo, Higuain
Roma: Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Cristante, 🇹🇷Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Kalinic