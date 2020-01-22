(CANLI İZLE) Juventus - Roma maçı TRT Spor canlı yayın

İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Juventus ile Roma kozlarını paylaşıyor. Roma'da milli oyuncularımızdan Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor. TRT Spor'dan yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

22 Ocak 2020, Çarşamba 22:02 Son Güncelleme:
- A +
(CANLI İZLE) Juventus - Roma maçı TRT Spor canlı yayın

İtalya Çeyrek finalinde Juventus ile Roma dev maçta karşı karşıya geliyor. Serie A'da rakibini 2-1 mağlup eden Juventus rakibi karşısında galip gelerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Saat 22.45’te başlayan İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus ile Roma karşılaşıyor. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

JUVENTUS - ROMA MAÇINDA SÜRPRİZ ORAN! TIKLA, HEMEN OYNA!

JUVENTUS - ROMA MAÇI CANLI İZLE

Juventus - Roma ilk 11'ler:

Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Ronaldo, Higuain

Roma: Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Cristante, 🇹🇷Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Kalinic

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...