(CANLI İZLE) Juventus - Roma maçı TRT Spor canlı yayın

İtalya Çeyrek finalinde Juventus ile Roma dev maçta karşı karşıya geliyor. Serie A'da rakibini 2-1 mağlup eden Juventus rakibi karşısında galip gelerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Saat 22.45’te başlayan İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus ile Roma karşılaşıyor. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Juventus - Roma ilk 11'ler:

Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Ronaldo, Higuain

Roma: Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Cristante, 🇹🇷Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Kalinic