(CANLI İZLE) Inter - Milan maçı bein sports izle

Serie A’da şampiyonluk adaylarından Inter sahasında ezeli rakibi ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan ile karşı karşıya geliyor. Ligde Juventus’un hegemonyasına son vererek bu sezon mutlu sona ulaşmak isteyen Conte’nin Inter’i Milano derbisini kazanarak şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.

Milan ise devre arasında transfer ettiği Zlatan Ibrahimovic’in önderliğinde çıkış yakaladı ve Serie A’da 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da son haftalarda gösterdiği performans ile kırmızı-siyahlıların çıkışında önemli rol oynadı.

Öte yandan Antonio Conte’nin ekibi Serie A’da 16 maçtır mağlup olmuyor, mavi-siyahlılar son olarak 6 Ekim 2019 tarihinde sahasında Juventus’a 2-1 skorla boyun eğmişti.

Inter - Milan maçı hangi kanalda?

San Siro'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başladı. Fabio Maresca'nın düdük çaldığı kritik 90 dakika beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Inter - Milan ilk 11'ler:

Inter: Padelli, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Alexis Sanchez

Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic

Derbi öncesi Inter'de eksikler can sıkıyor. Sakatlıkları bulunan Roberto Gagliardini, Samir Handanovic, Borja Valero ile kırmızı kart cezalıları Alessandro Bastoni ve Lautaro Martínez kritik maçı kaçıracak isimler.

Milan'da ise Leo Duarte ve Lucas Biglia, Milano derbisinde sakatlıkları nedeniyle görev alamalayacaklar.