(CANLI İZLE) Inter - Juventus maçı hangi kanalda?
İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Inter ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Ligde rakibini 2-0'la geçen Antonio Conte'nin Inter, kupada da sahadan galibiyetle ayrılmanın ve ezeli rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Serie A'da şampiyonluk yarışında geride kalan Andrea Pirlo'nun Juventus'u ise kupada havlu atmak istemiyor. Merih Demiral'ın formasını giydiği Juve, evine avantajla dönmenin peşinde. Peki, Inter - Juventus maçı hangi kanalda? Şifresiz olarak ekranlara gelen 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
İtalya Kupası'nda dev maç. Serie A'da şampiyonluk kovalayan Inter ile zirve yarışında geride kalan Juventus, İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geliyor. İki takım son olarak 17 Ocak'ta kozlarını paylaşmış ve Inter, Vidal ile Barella'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Antonio Conte yönetimindeki Inter, ilk maçta rakibini avlamanın peşinde. Kupada havlu atmak istemeyen Andrea Pirlo'nun Juventus'u ise evine avantajla dönmek istiyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Inter - Juventus maçı hangi kanalda?
Giuseppe Meazza’da oynanan müsabaka TSİ 22.45'te başladı. Gianpaolo Calvarese'in düdük çaldığı 90 dakika TRT Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde.
Inter - Juventus ilk 11'ler:
Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martínez, Alexis
Juventus: Buffon; Cuadrado, Merih, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo
Juventus-Inter rövanş maçı ne zaman?
Juventus-Inter rövanş maçı 9 Şubat Salı günü Siyah Beyazlı ekibin evi Allianz Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde Napoli ile Atalanta karşı karşıya gelecek.