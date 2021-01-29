(CANLI İZLE) Gaziantep FK - Galatasaray canlı takip

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıktı. Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru transferlerini noktalayan Sarı-Kırmızılı takım zirve yarışından kopmamak için deplasmanda kazanmak istiyor. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu yedek kulübesinde. Evinde hiç kaybetmeyen Gaziantep ise yenilmezliğini güçlü rakibi karşısında sürdürmenin peşinde.

--

MAÇ BAŞLADI

4' İlk deneme Gaziantep FK'dan. Sağ bekten bindiren, Vetrih'in harika pasını kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcunun sert şutuna Muslera son anda uzandı.

5' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre'den önce Djilobodji ayak koyarak tehlikeyi önledi.

10' Galatasaray atağında sağ bekten bindiren Linnes, Belhanda'nın pasıyla ceza alanına girdi. Norveçli, çalım deneyip topu ayağından fazla açınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

14' Emre Akbaba, Djilobodji'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve Galatasaray tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ryan Babel vuruşunu yaptı, Günay geçit vermedi.

15' Djilobodji savunmadan uzun pas gönderdi, Güray tek pas yaptı. Galatasaray savunmasından kurtulan Dickoİ sol çaprazdan ceza alanına girer girmez şutunu attı, Muslera'nın parmaklarına çarpan top direkten döndü.

23' Gaziantep'te Maxim'in ceza sahası dışından attığı şutu Muslera, güçlükle kornere çeldi.

25' Younes Belhanda'nın attığı şut kaleci Günay'dan döndü. Dönen topu Babel ağlara gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

27' Taylan'ın ara pasına hareketlenen Babel, ikinci kez topu ağlara gönderdi, ikinci kez ofsayta takıldı.

Gaziantep FK - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Kalyon Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.

Gaziantep FK - Galatasaray ilk 11'ler...

Gaziantep FK: Günay, Toşça, Djilobodji, Jefferson, Mirallas, Dicko, Olkowski, Oğuz, Maxim, Vetrih, Güray

Yedekler: Çağlar, Bilal, Ulaş, Sousa, Rashid, Cenk, Morais, Zvonimir, Kenan, Mirza

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan, Ryan Babel

Yedekler: Okan, Onyekuru, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Luyindama, Ozornwafor