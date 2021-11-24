CANLI İZLE: Beşiktaş - Ajax maçı canlı takip

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda bulunan ve 4 maçta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş , 5. hafta maçında Hollanda devi Ajax'ı ağırlıyor. Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Kartal, zorlu karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almanın peşinde. C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun son aldığı kararla tribünlerin kapasitesinin yüzde 50’den 100’e çıkarılması sonrasında Beşiktaş, uzun süre sonra bugün ilk kez bir maçını tam dolu tribünler önünde oynuyor.

MAÇ BAŞLADI





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Beşiktaş-Ajax maçı hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Ajax maçını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetiyor. TSİ 20.45'te başlayan ve dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Beşiktaş-Ajax ilk 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

Yedekler: Ersin, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Necip, Welinton, Kenan

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy.

Avrupa karnesi alarm veriyor!

Devler Ligi C Grubu’nda bu akşam Ajax’la karşı karşıya gelen Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde taraftarlarını sevindiremedi. Siyah-Beyazlı ekip son 4 sezonda 17 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi. Söz konusu 17 maçta sahadan 2 kez berabere ayrılan Beşiktaş, 13 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.