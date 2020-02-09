(CANLI İZLE) Bayern Münih - Leipzig maçı S Sport 2 canlı yayın
Almanya Bundesliga’da son 7 sezondur şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon da şampiyonluk için en büyük aday konumunda yer alan Bayern Münih, sahasında en yakın takipçisi Leipzig’i ağırlıyor. Lig liderliği için kritik öneme sahip olacak mücadelede 42 puanlı Bayern Münih liderliğini perçinlemek, 41 puanlı Leipzig ise karşılaşmayı kazanarak, kaybettiği liderliği geri almak istiyor. Bayern Münih - Leipzig maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Bundesliga'nın 21. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oluyor. Son 7 sezonun şampiyonu olan ve rakiplerine büyük üstünlük kuran Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig'i konuk ediyor. 42 puanlı Bayern, taraftarı önünde kazanıp puan liderliğini kamçılamak istiyor. 41 puanla Bavyera ekibinin ensesinde bulunan Leipzig ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp evinde liderlik koltuğunda dönmek istiyor.
BAYERN MÜNİH - LEİPZİG CANLI İZLE
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Bayern Münih Bundesliga’da 6 haftadır kazanırken, Münih ekibini 1 puan geriden takip eden Nagelsmann’ın Leipzig’i ise son iki haftada topladığı 1 puan ile liderlikten ikinciliğe geriledi.
Bayern Münih - Leipzig maçı hangi kanalda?
Allianz Arena'da oynanan dev maç TSİ 20.00'de başladı. Marco Fritz'in düdük çaldığı 90 dakika S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Bayern Münih - Leipzig ilk 11'ler:
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Müller, Goretzka, Gnabry; Lewandowski
Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angeliño; Laimer, Adams; Sabizter, Nkunku, Olmo; Werner
Bayern Münih'te Javi Martinez, Niklas Süles ile Ivan Perisic, Leipzig'de ise Willi Orban ve Kevin Kampl, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.