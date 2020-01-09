(CANLI İZLE) Barcelona - Atletico Madrid maçı canlı yayın

İspanya Süper Kupası'nda ikinci finalist belli oluyor. Barcelona - Atletico Madrid maçı öncesi nefesler tutuldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği İspanya Süper Kupası yarı finali bugün oynanıyor.

Kazanan Valencia'yı 3-1 deviren Real Madrid'in rakibi olacak. La Liga'da oynanan maçta taraftarı önünde Barcelona'ya kaybeden Atletico Madrid, zorlu maçtan galip gelerek rövanşı almak istiyor. Katalan devi Barça ise, muhteşem Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann hücum hattıyla skora gitmenin hesaplarını yapıyor.

King Abdullah Sports City'de oynanan mücadele TSİ 22.00'de başladı. Jose Gonzalez Gonzalez'in düdük çaldığı mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Barcelona - Atletico Madrid ilk 11'ler:

Barcelona: Neto, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Vidal, De Jong, Griezmann, Messi, Suarez

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi, Correa, Thomas, Herrera, Saul, Joao Felix, Morata

Barcelona'da Ousmane Dembele, Atletico Madrid'de ise Diego Costa, sakatlıkları sebebiyle zorlu maçta forma giyemeyecekler. Ter Stegen, Arthur, Lemar ve Vrsaljko'nun durumları ise maç saatinde belli olacak.

Final maçı 12 Ocak’ta

Final maçı 12 Ocak’ta yapılacak. Şimdiye kadar sadece lig şampiyonu ile Kral Kupası sahibi arasında oynanan Süper Kupa’nın yeni şeklinde, sezonu 1. ve 2. bitirenlerle Kral Kupası’nın finalistleri karşı karşıya geliyor. Takımların aynı olması durumunda ise sezonu üçüncü ve dördüncü bitiren takımlar alınıyor.

İspanya Süper Kupası neden Suudi Arabistan'da oynanıyor?

Varılan anlaşma gereği İspanya Süper Kupası maçlarının 3 yıl boyunca bu ülkede organize edilecek olması nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi 120 milyon euro ödeyecek.

Katılacak 4 kulübün yol ve konaklama masraflarının organizasyon tarafından karşılanacağı, her kulübe 800'er bin avro verileceği, ayrıca finalde kaybeden kulübe 1,4 milyon avro, kazanan kulübe ise 2 milyon avro daha ödeme yapılacağı ifade edilmişti.

La Liga gelirini ve uluslararası imajı artırmak için 4’lü turnuvaya dönüştürülen ve yurt dışında oynanan Süper Kupa’nın yeni şeklinde ilk yarı final karşılaşması Real Madrid ile Valencia arasında oynanmış ve, Madrid ekibi sahadan 3-1 galip ayrılarak finale yükselmeyi başarmıştı.