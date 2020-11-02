(CANLI İZLE) Antalyaspor - Fenerbahçe canlı takip

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Lider Alanyaspor’un Göztepe karşılaşması ertelendi, Fenerbahçe’nin zirve iştahı kabardı. Kanarya bu akşam kazanırsa maç fazlasıyla lider olacak. Rakip Antalya’da teknik direktör yok, eksik çok. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, Fenerbahçe maçını kazanarak rakibi karşısında sürpriz yapmak istiyor.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA SÜRPRİZ ORANLAR! TIKLA, HEMEN OYNA

Fenerbahçe'de sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kırmızı-Beyazlılar’da ise eksik oyuncuların sayısı can sıkıyor. Antalyaspor’da Sidney Sam ve Amilton, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında görev yapamıyor. Drole, Doğukan, Eren, Hakan ve Serdar ise sakat oldukları için bu akşam sahaya çıkamadı. Antalyaspor’da ayrıca Tamer Tuna’nın istifası sonrası, Fenerbahçe maçı öncesi yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Jose Sosa, sağ kanattan takımını atağa çıkardı. Arjantinli yıldızın ortasına arka direkte Pelkas kafayı vurdu, top kaleci Boffin'in üzerine gitti.

5' Orta sahada topu kapan Ozan Tufan, yaptığı harika koşu ile Antalyaspor ceza alanına girdi, pasını Samatta'ya aktardı. Samatta'nın sağ çaprazdan attığı şut Antalyaspor savunmasından döndü ve top taça çıktı. Gökhan Gönül'ün hızlı kullandığı taç atışında Samatta, Valencia'yı gördü. Gerilerden gelen Valencia kafayla çok sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

11' Jose Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruş tehlike yarattı. Savunmadan gelen Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunu Boffin, son anda çeldi.

13' Fenerbahçe, gole yaklaştı. Caner Erkin'in açtığı ortaya Pelkas hamle yapmadı ve topun üstünden atladı. Topla buluşan Samatta, gerilerden gelen Valencia'ya pasını aktardı. Ekvadorlu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş, auta çıktı.

19' Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Samatta'nın yaptığı kafa vuruşunu direkt dibindeki Mert Yılmaz, çizgiden çıkardı.

23' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo uzaklardan şutunu çekti, yerden giden top kaleci Boffin'de kaldı.

24' Fenerbahçe şu ana dek rakip kaleye 3'ü isabetli olmak üzere 7 şut gönderdi. Antalyaspor ise henüz Fenerbahçe kalesini yoklayamadı.

27' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topu Samatta kontrol etmek isterken Orgill'in bir müdahalesi oldu. Bu pozisyonda Fenerbahçeliler elle oynama nedeniyle penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

37' Antalyaspor'da Veysel Sarı, Samatta'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' Antalyaspor'un ilk şutu Nuri Şahin'den geldi. Tecrübeli oyuncunun uzaklardan denemesinde kaleci Altay zorlanmadan topu kontrol etti.

KIRMIZI KART | 45' Sağ kanatta Caner'den kurtulan Gökdeniz, ceza sahasına girdiği gibi ortasını yaptı. Altay, topu kontrol ederken, pozisyonun içinde olan Jahovic, Serdar Aziz'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesi sonrası arkadan Serdar Aziz'in ayağına basan Adis Jahovic'in sarı kartını iptal edip kırmızı kartını çıkardı. Antalyaspor 10 kişi.

45+1 Caner Erkin'in havadan pasında Pelkas, topu yere indirdi, Veysel Sarı'dan seken top Ozan Tufan'ın önünde kaldı. 25 yaşındaki futbolcunun sert şutu, direğin hemen üstünden auta çıktı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig’in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11’ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11’de görevlendirdiği Mauricio Lemos’u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Serdar Aziz’i ilk 11’de görevlendirdi.

Antalya Stadı’nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11’inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yer aldı.

Fenerbahçe’nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Diego Perotti, Mert Hakan Yandaş, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Papiss Cisse ve Kemal Ademi görev bekledi.

Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe’nin maç kadrosunda yer aldı.

Antalyaspor’da 2 değişiklik

Kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti.

Antalyaspor’da yolların ayrıldığı teknik direktör Tamer Tuna’nın geçen hafta ilk 11’de şans verdiği Amilton’un, Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart görerek cezalı durumuna düşmesi nedeniyle 1’i zorunlu 2 değişiklik yapıldı.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11’de forma şansı bulan Ersan Adem Gülüm, yedek kulübesinde oturdu.

Amilton ile Ersan Adem Gülüm’ün yerine 11’de Gökdeniz Bayrakdar ve Jahovic’e yer verildi.

Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir kanser tedavisi gören ve 30 Ekim’de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer’in fotoğrafı olan ve üzerinde "Kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktı.

Az sayıda taraftarın izlediği maçta, tribünlere Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ayrıca stattaki elektronik skor tabelası ekranına yansıtılan görüntülerde, Dilay Kemer’in yanı sıra İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremonide, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile İzmir’deki depremde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.